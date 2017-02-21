Nokia 8’in Fiyatı Belli Oldu

Nokia önümüzdeki hafta gerçekleşecek Mobil Dünya Kongresi’nde yeni telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Pazara bomba gibi dönüş yapmaya hazırlanan Nokia’nın bu etkinlikte Nokia 8’i de gün ışığına çıkaracağı iddia ediliyor. Etkinliğin başlamasına artık çok az bir süre kala telefonun fiyatı internete düştü. Hong Kong’lu bir internet sitesinin aktardığı bilgiye göre Nokia 8’in satış fiyatı Çin’de 3.188 yuan (463 $) olacak.

Nokia 3 ve Nokia 5 ile birlikte tanıtılacağı konuşulan Nokia 8’in amiral gemisi telefonlarda olan özellikleri bünyesinde barındıracağı ifade ediliyor. Snapdragon 821 veya Snapdragon 835 işlemcisinden güç alması beklenen telefonda Quad HD çözünürlüklü 5,7 inçlik Super AMOLED ekranın yer alacağı konuşuluyor. 64 GB veya 128 GB depolama kapasitesiyle satın alınabileceği iddia edilen telefonun kamera performansıyla da dikkat çekeceği ifade ediliyor. Optik görüntü sabitlemeli 24 megapiksel arka kamera ve selfie çekimler için ön kamera Nokia 8 ile birlikte gelmesi beklenen diğer özellikler arasında. Android 7.0 Nougat yüklü telefonun bağlantı noktaları arasında USB-C ve 3.5 mm kulaklık girişinin de olacağı dile getiriliyor. Nokia 3, 5 ve 8 modelleri haricinde Nokia’nın efsane telefonu 3310’un yeni modelini de MWC 2017’de tanıtması bekleniyor. Tasarım açısından mevcut modelle aynı olacağı konuşulan yeni Nokia 3310’un teknik özelliklerinin elden geçirileceği belirtiliyor.