Samsung’un Veliahtı Lee Jae-Yong Tutuklandı

Lee'nin tutuklanması için ilk emir geçtiğimiz ocak ayında verilmişti, ama reddedildi. Ancak durum devam etti ve Samsung liderini suçlayan yeni delil toplandı. Böylece ikinci bir emir çıkarıldı ve tutuklandı.

Samsung Genel Müdürü Lee Jae-yong üst düzey yetkilileri kapsayan yolsuzluk soruşturması kapsamında bu sabah erken saatlerde tutuklandı. İddianame kapsamında devlet başkanının yardımcılarına rüşvet vermek de yer alıyor. Lee Jae, siyasi nüfuzunu kötüye kullanarak, Eski Devlet Başkanı Park Geun Hye’nin görevden alınmasına sebep olduğu ve rüşvet verdiği gerekçesiyle tutuklandı. Kaynak: Samsung Genel Müdürü Lee-Jae Yong tutuklandı

Lee’nin, iki Samsung holding şirketinin birleşmesi için cumhurbaşkanlığı desteğini garanti altına almak için başkan Park Geun-hye’nin bir yardımcısına ait iki vakıf için 36 milyon dolar ödediği iddia ediliyor Lee Jae-yong’un mahkeme süreci bitene kadar tutuklu kalabileceği ifade ediliyor. Bu sürecin 18 aya kadar uzaması ihtimaller arasında yer alıyor.

– Samsung’un beklenen varisi.

– Samsung’un kurucusu Lee Byung-chul’un torunu, şu andaki başkanı Lee Kun-hee’nin oğlu.

– 48 yaşında ve kariyerinin tamamı Samsung’da geçti. Şu anda şirketin Başkan Yardımcısı.

– Geçen yıl Samsung Electronics’in yönetim kurulu üyeliğine aday gösterildi, adaylığı 27 Ekim’de onaylandı.

– Görevi bırakmasının ardından 74 yaşındaki babasının yerine geçmesi bekleniyor.

– Bazıları, şirkette üstlendiği görevlerin deneyimden değil, aile üyesi olmasından kaynaklandığı eleştirisini yöneltiyor.