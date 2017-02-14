Yeni Nesil Bataryalar Su tabanlı Olabilir

Lityum iyon bataryalar günümüzde en fazla kullanılan bataryalar olarak karşımıza çıkıyor olsa da uzun ömürlülük ve güvenlik açısından bu ürünlerin sınıfta kaldığını söylemek gerekir. Batarya adına yapılan çalışmalardan bir yenisi de Harvard Üniversitesin’den geliyor.

Batarya adına yapılan onca çalışmalardan bazılarının hayata geçmesi oldukça zor. Bazıları ise pahalı ve uzun bir bilimsel araştırma sürecine ihtiyaç duyuyor. Bu gidişata bir dur demek isteyen Harvard’lı araştırmacılar ise dikkat çekici bir batarya teknolojisinin geliştirilmesi adına hızlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmaya göre yeni batarya prototipinde toksik bulunmuyor ve günümüzde piyasada olan lityum iyon batarya çözümlerine göre de son derece dayanıklı.

Su tabanlı bataryalar ile daha uzun ömürlü kullanım

Akış bataryası adı verilen teknoloji, pH su çözümü içindeki organik moleküler tabanlı şekilde geliştirilmiş durumda. En az 10 yıllık bir dayanıklılığa sahip olduğu ifade edilen bu bataryalar günümüz batarya teknolojilerine nazaran ciddi bir ilerlemeye işaret ediyor. Aslında daha önce de akış bataryası prototipleri geliştirilmişti ancak bahsettiğimiz prototip seleflerin’deki tasarım hatalarına dikkat edilerek geliştirilmiş durumda. Örnek verecek olursak kullanım sonucunda kapasite bozulması gibi sorunlar bu bataryalarda yer almıyor.

Söz konusu sorunun ortadan kaldırılması için elektrolit çözümlerindeki moleküllerin yapısı düzenlenmiş ve moleküller suda çözünebilecek hale getirilmiş. Bu şekilde bataryaların korozif hale gelmemesi ve ucuz bir üretim sürecine sahip olması sağlanmış. Bu noktada bataryaların güneş enerjisi ve rüzgar depolama yeteneği ile endüstriyel kullanım amaçlı tercih nedeni olabileceğini de söylemek oldukça mümkün. Elbette bu batarya teknolojisinin gerçek hayatta ne zaman yaygın hale geleceği şu an için net değil. Bakalım, lityum iyon bataryaların yerini ne zaman yeni batarya teknolojileri alacak?

