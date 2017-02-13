İnsansı Robot Pepper Amerika Birleşik Devletlerinde Göreve Başlıyor

SoftBank tarafından üretilen Pepper isimli robot, ABD'de havalimanlarında yeme - içme önerilerinde bulunacak ve yol tarif edecek.

Japonya merkezli teknoloji devi SoftBank 2014 yılında akıcı bir şekilde konuşabilen, nesneleri gözleriyle takip edebilen, kendisiyle iletişim kuran kişilerle selamlaşan Pepper isimli robotunu duyurmuştu ve robot bazı Avrupa ülkelerinde satışa sunulmuştu.

SoftBank’ın geliştirdiği bu insansı robot Amerika Birleşik Devletleri’nde göreve başlıyor. Oakland Havalimanı’nda kullanımına başlanacak olan robot insanlara yeme-içme önerilerinde bulunacak , yolu tarif edecek ve havalimanı ile ilgili diğer soruları da olabildiğince yanıtlamaya çalışacak.

Aslında bu robot havalimanı için değil Pyramid Ale isimli restoran için çalışacak. Pepper, hem restoranın tanıtımını yaparak önerilerde bulunacak hem de insanların merak ettiği konularla ilgili yol gösterecek.