Yapay Zekalı Robot İnsanları Yendi

Çinli arama motoru Sogou tarafından geliştirilen Wangzai adlı yapay zekalı robot, Çin‘in ünlü bilgi yarışması programı Yizhan Daodi‘ye katıldı. Geniş bilgi depolama kabiliyeti ve insanların mimiklerini taklit etme becerisi ile dikkatleri üzerine çeken Wangzai, bütün rakiplerini yenerek büyük ödülü kazandı.

Yarışmada yöneltilen soruları hızlı şekilde algılayarak anında cevaplayan Wangzai izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Robotu geliştiren Sogou firması, Wangzai‘nin bağımsız analiz, hızlı algılama ve tepki verme özellikleri sayesinde sorulara milisaniyeler içinde yanıt verebildiğini belirtti.

Ülkedeki en büyük arama motoru firması Baidu tarafından geliştirilen Xiaodu adlı yapay zekalı robot da geçtiğimiz günlerde insan yüzü tanıma ve sesleri ayırt etme gibi kabiliyetlerin test edildiği bir deneyde insan rakiplerini yenmişti. Çin‘deki teknoloji firmaları, yapay zeka alanında dünyanın önde gelenleri arasında yer almak için son yıllarda yoğun çalışmalar yapıyor. Dünya İnternet Konferansı‘nın raporuna göre, ülkedeki yapay zeka geliştirme projelerine geçen yıl 2,6 milyar dolar yatırım yapılmıştı.