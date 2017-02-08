Windows’ta Wauchos Virüsü Tehlikesi

Önce ortama bakıyor, sonra zararlı arkadaşlarını çağırıyor. Görevini tamamladıktan sonra da kendi kendini yok ederek kayboluyor.

Teknik adı “Win32/TrojanDownloader.Wauchos” olan kötü amaçlı yazılım, başka zararlı yazılımların internetten indirilmesine yardımcı olan bir aracı gibi. E-posta yoluyla dijital sistemlere ulaşan Wauchos, E-postalar ve merak uyandıran oltalama mesajları şeklinde ulaşıyor. Genellikle eklentileri exe, .com, .scr, .pif, .cmd, .bat gibi uzantılara sahip oluyor.

SİSTEM BİLGİSİNİ ÇALIYOR

Söz konusu bu eklentilerin tıklanmasının ardından birlikte sisteme sızan Wauchos, öncelikle sistem bilgilerine odaklanıyor. Ayarlar ve hatta bilgisayarın IP adresi de dahil olmak üzere işletim sistemi hakkında çeşitli bilgiler topluyor. Toplanan veriler de siber saldırgana gönderilmeye çalışılıyor.

Wauchos, diğer zararlı yazılımlara kapı açtıktan sonra görevini tamamlıyor ve genellikle bulaştığı bilgisayardan kendi kendisini siliyor.

NE YAPMALI?

Her gelen e-posta veya e-posta içerisindeki eklentilere tıklamamak gerekiyor. Bilgisayar ve telefonlar için güncel, proaktif ve lisanslı bir güvenlik yazılımı kullanılması gerekiyor.