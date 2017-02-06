Türk Hava Yollarının Yeni Reklam Yüzü; Morgan Freeman

Şimdiye kadar birçok ünlü ile reklam çeken Türk Hava Yolları, bu sefer de Morgan Freeman ile bir reklam yayınladı.

Bu noktada Lionel Messi, Kobe Bryant, Enrique Iglesias, Norah Jones ve Zach King gibi ünlülerin yanı sıra Batman v Superman: Adaletin Şafağı filmi için hazırladığı reklamlar ile gündeme gelen Türk Hava Yolları, bu sefer de Super Bowl için Morgan Freeman ile bir reklam hazırlamış.

“Benim için büyük bir onur”

Ünlü aktör Morgan Freeman prestijli bir marka olan THY ile işbirliği yapmanın kendisi için onur verici olduğunu aktardı. Morgan Freeman, “Lisanslı bir pilot olarak uçmaya özel bir merakım var, bu nedenle bu projenin içerisinde olmak benim için son derece keyifli bir deneyim oldu. Yolcularına sunduğu benzersiz hizmet anlayışı sayesinde süreklilikle ödüle layık görülen, aynı zamanda inanılmaz lezzetli uçak içi ve özel yolcu salonu ikramlarına sahip Türk Hava Yolları, alanında öncü bir profil. Dünyanın en çok ülkesine uçan ve bu denli prestijli bir havayolu şirketiyle çalışmak, benim için büyük bir onur.” değerlendirmesinde bulundu..

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