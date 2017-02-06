Kupa Savaşında Zafer Sarı Lacivertli Ekibin Oldu

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Fenerbahçe, Beşiktaş’ı 1-0 yenerek kupanın dışına itti. Van Persie’nin 71. dakikadaki golüyle çeyrek final biletini cebine koyan Fenerbahçe, siyah-beyazlıların yeni stadı Vodafone Arena’daki 18 maçlık yenilmezlik serisini de sonlandırdı. Beşiktaş, Dusko Tosic’in 41. dakikada kırmızı kart görmesiyle karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

Maç sonrası Futbolcuların ve Futbol yorumcularının yorumları ise şöyle,

Ahmet Çakar: MHK Başkanı olsam derbi maçın hakemi Ali Palabıyık’a bugünkü rezilliklerinden dolayı en az 10 maç ceza verirdim. Ali Palabıyık maçın içine etti. Evet, Beşiktaş hakemle kaybetti. Tosic’in pozisyonunda başlatan Van Persie. Sağ sol darbelerle dağıtıyor rakibini. Sen Tosic’e kırmızı kart veriyorsun, Van Persie’yi sahada tutuyorsun. Ya ikisine de sarı kart, ya ikisin de kırmızı kart vereceksin. Birini atıp, diğerini sahada tutuyorsan olmaz. Ali Palabıyık kelimenin tam anlamıyla maçın içine etti” dedi. Şenol Güneşide unutmayan ahmet çakar bu akşam gerçek yüzünü gördüm. İki ıhına, bir mıhına (Hem nalına hem mıhına) vuruyor” ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş: Güzel futbol oynamaya çalıştık. İlk 10-15 dakikada bütün provokasyona rağmen, oyunu toparladık. Çıkarken bir top kaybından yediğimiz gol rakibe avantaj sağladı. Zor maçı 1-0 geriye düşüp 10 kişi kalınca kaybettik. Maçta tahrik edici olaylar var buna da alıştık ama aslında böyle olmamalı. 10 kişi kalınca Fenerbahçe iyi oynadı ve kazandı.

Rıdvan Dilmen : Beşiktaş’ın şanssızlığı kendisine güvenmeyen bir takım ile karşılaştı. Oyuncular gidelim ve kendimizi gösterelim dediler. 99 dakika maç oynandı ama en çok faul yapılan, hakemin yönetmekten çok idare ettiği bir maçı Fenerbahçe kazandı.



Erman Toroğlu: Van Persie’nin Tosic’le girdiği pozisyondan önce atılması lazım. Oğuzhan’la diyaloğa giriyor, tükürerek konuşuyor hafiften. İtişiyor, dalaşıyor. Sonra dönüyor tribünlere dil çıkarıyor. Araştırın bakalım tribünlere dil çıkarmanın manası nedir

Hollanda’da, Almanya’da… Son derece kötü bir anlam taşır o hareket. Araştırıp bakın! Sonra dönüyoruz Tosic atılıyor.Tosic’in yaptığı hareket kesinlikle kabul edilemez. Sen kalk hakeme itirazını yap, kartını iste. Adama gidip kafa atarsan, kırmızıyı yersin. Ama ondan önceki pozisyonlarda kart görmesi gereken Persie, o olay öncesi yaptığı hareket nedeniyle de kırmızı kart görmeliydi..

Robin Van Persie: Ben kendime alan oluşturmaya çalışıyordum, Tosic engellemeye çalışıyordu, yapmaması gereken bir tepki verdi. Net kırmızı karttı. Devre arası koridorlarda yaşananlarla ilgili Van Persie: “Bazı oyuncular çığlık çığlığa bağırıyordu ama bunlar beni çok ilgilendirmiyordu. Böyle maçlarda tansiyon yüksek olur ve bu maçlar bugün başlamaz. Bu maçlar duygularla oynanır ve kazanırsanız harika olur.

Dusco Tosic: Tüm taraftarlar, takım arkadaşlarım ve kulüp çalışanları bu gece için çok üzgünüm. Benim gibi tecrübeli bir oyuncunun yapmaması gereken bir hareketti. Beşiktaşlı kalbimle tüm camiadan özür dilerim. Van Persie’nin kariyerine saygı duyuyorum. Büyük bir oyuncu olduğuna şüphe yok ama bugünkü davranışları ve sahadaki provokasyonu ve davranışları beni şaşırttı. Umarım beni affedersiniz ve yanımda olmaya devam edersiniz. En büyük BEŞİKTAŞ

Dick Advocaat: Fenerbahçe Teknik Direktörü, kendisine hakemle ilgili soru sorulması üzerine, “Ben burada maçı konuşmak istiyorum, hakemin kararını konuşmak istemiyorum. Harika geçmişi olan ve harika tarihi olan iki büyük takımın maçını izledik. Hakem kararları, maçın içinde olan bir durum. Bugün oynanan oyunla ilgili olarak konuşmak istiyorum. Devre arasında yaşanan olaylarla ilgili olarak ne söyleyebilirim ki? Soyunma odasında futbolcularıma sakin olmaları gerektiğini söyledim. Tünelde yaşananlarla ilgili olarak herhangi bir şey konuşmadım. Eğer karşılaşma 11’e 11’e oynansa idi, şunu biliyoruz ki Beşiktaş çok iyi bir takım, bireysel anlamda etkili oyuncuları var. Bu oyunculara boşluk bırakırsanız ve boş alan bırakırsanız, Beşiktaş herkesi yenecek bir takım. İlk yarı 11’e 11 oynandı ve maçın ilk yarısında Beşiktaş daha yoğun oynayan taraftı.

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