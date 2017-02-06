Bu hafta en çok izlenen sinemalar [27 Ocak- 02 Şubat 2017]

Bu hafta vizyondaki filmlerde en yüksek gişe yapan ve gelir elde eden ilk 5 filmi sizler için derledik. Sinemaya gitmeden önce bir göz atın deriz!

Bu hafta en çok izlenen sinemalar

Bu hafta sinemalarda Türkiye komedisi kategorisinde bir çok film yer aldı. Sizler için bu hafta için de en çok gişe yapan ilk 5 filmi listeledik.

1 – Olanlar Oldu

“Olanlar Oldu” filmi bu hafta 541.095 bin izleyici ile 6.347.207 TL gelir elde etti.

2 – Moana

“Moana” filmi ise 468.157 bin izleyici ile 5.793.450 TL gelir elde etti.

3 – Vezir Parmağı

“Vezir Parmağı” ise 363.197 bin izleyici ile 4.333.842 TL gelir elde etti.

4 – Çalgı Çengi İkimiz

“Çalgı Çengi İkimiz” ise 363.230 bin izleyici ile 3.847.988 TL gelir elde etti.

5 – Yeni Nesil Ajan: Xander Cage’in Dönüşü

“Yeni Nesil Ajan: Xander Cage’in Dönüşü” ise 268.579 bin izleyici ile 3.680.208 TL gelir elde etti.

Kaynak: https://boxofficeturkiye.com/hafta/?yil=2017&hafta=5