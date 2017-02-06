Bu hafta en çok izlenen sinemalar

Bu hafta en çok izlenen sinemalar [27 Ocak- 02 Şubat 2017]

Bu hafta vizyondaki filmlerde en yüksek gişe yapan ve gelir elde eden ilk 5 filmi sizler için derledik. Sinemaya gitmeden önce bir göz atın deriz!

Tarafından
Furkan Özer
-
16
0
PAYLAŞ

Bu hafta sinemalarda Türkiye komedisi kategorisinde bir çok film yer aldı. Sizler için bu hafta için de en çok gişe yapan ilk 5 filmi listeledik.

1 – Olanlar Oldu

“Olanlar Oldu” filmi bu hafta 541.095 bin izleyici ile 6.347.207 TL gelir elde etti.

2 – Moana

“Moana” filmi ise 468.157 bin izleyici ile 5.793.450 TL gelir elde etti.

3 – Vezir Parmağı

“Vezir Parmağı” ise 363.197 bin izleyici ile 4.333.842 TL gelir elde etti.

4 – Çalgı Çengi İkimiz

“Çalgı Çengi İkimiz” ise 363.230 bin izleyici ile 3.847.988 TL gelir elde etti.

5 – Yeni Nesil Ajan: Xander Cage’in Dönüşü

“Yeni Nesil Ajan: Xander Cage’in Dönüşü” ise 268.579 bin izleyici ile 3.680.208 TL gelir elde etti.

Kaynak: https://boxofficeturkiye.com/hafta/?yil=2017&hafta=5

İLGİLİ MAKALELERBU YAZARDAN DAHA FAZLASI

BİR CEVAP BIRAK