Bu hafta en çok izlenen sinemalar [27 Ocak- 02 Şubat 2017]

Bu hafta sinemalarda Türkiye komedisi kategorisinde bir çok film yer aldı. Sizler için bu hafta için de en çok gişe yapan ilk 5 filmi listeledik.
1 – Olanlar Oldu
“Olanlar Oldu” filmi bu hafta 541.095 bin izleyici ile 6.347.207 TL gelir elde etti.
2 – Moana
“Moana” filmi ise 468.157 bin izleyici ile 5.793.450 TL gelir elde etti.
3 – Vezir Parmağı
“Vezir Parmağı” ise 363.197 bin izleyici ile 4.333.842 TL gelir elde etti.
4 – Çalgı Çengi İkimiz
“Çalgı Çengi İkimiz” ise 363.230 bin izleyici ile 3.847.988 TL gelir elde etti.
5 – Yeni Nesil Ajan: Xander Cage’in Dönüşü
“Yeni Nesil Ajan: Xander Cage’in Dönüşü” ise 268.579 bin izleyici ile 3.680.208 TL gelir elde etti.
Kaynak: https://boxofficeturkiye.com/hafta/?yil=2017&hafta=5