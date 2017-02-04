PlayStation 4 Harici Sabit Disk Desteğine Kavuşuyor

Biraz geç kalınsa da güzel bir gelişme ile karşınızda

PlayStation 4’ün 4.50 güncellemesinde oldukça önemli bir özellik yer alıyor. Konsolun ilk sürümleri 500GB HDD ile birlikte gelmiş ve harici HDD desteğinin olmayışıyla da ilerleyen zamanlarda oyunculara birçok zorluk çıkarmıştı. Konsollarında aynı anda fazla sayıda yüklü oyun barındıramayan oyuncuların birçoğu da çareyi PS4’ün içindeki HDD’yi çıkartıp yerine daha büyük boyuta sahip HDD’ler takmakta bulmuştu. Biraz geç de olsa PS4 kullanıcılarını rahatlatacak bir uygulama geliyor.

Artık PlayStation 4’e harici HDD takabileceğiz. Böylece iki HDD’yi aynı anda kullanabilmemize olanak sağlayan Sony, ufak kısıtlamalar olarak HDD’nin USB 3.0 bağlantısına ve en fazla 8TB boyuta sahip olması gerektiğini ekledi.

Özel Duvar Kağıtları

4.50 güncellemesinde başka özellikler de yer alıyor. Bunlardan biri arka plan görseliyle ilgili. Bundan böyle oyun içinden aldığımız ekran görüntülerini arka plan görseli olarak kullanabileceğiz. Sharefactory ile görselleri düzenlemeniz mümkün olacak.

Hızlı Menü Yenileme

Geçtiğimiz güncellemeler de konsola hızlı menü eklenmişti. PS tuşuna basılı tuttuğumuzda çıkan ekranda bazı geliştirmeler yapılmış. Bu ekran artık hem daha az yer kaplayacak hem de daha kullanışlı olacak. Bu güncellemeler ile hedeflenen kullanıcıları oyunda tutmak ve menülere sıkışıp kalmamalarıdır.

3D filmleri seviyor ve PlayStation VR sahibiyseniz, bu haber sizi mutlu edecek bu güncelleme ile gelen bir yenilik 3D filmleri doğrudan PS VR setinde görüntüleme olanağını ekliyor. Biraz patlamış mısır alın ve tadını çıkarın!