Çizim Yapabilen Minik Robot Line-us

Line-us, dijital olarak yaptığınız çizimlerinizi herhangi bir kağıt yüzey üzerine yeniden çiziyor

Robot kol, Durrell Bishop ve Robert Poll’un inisiyatifiyle geliştirildi. Line-us; iOS ve Android’de kullanılabiliyor. Ayrıca Mac ve Windows bilgisayarlarda da çalışıyor. Parmak, kalem ya da tablet kalemiyle istediğiniz şekilde çiziminizi yapabilirsiniz.



Önceden kaydedilen çizimleri de başarılı bir şekilde kağıda aktarabilen Line-us, sahip olduğu uygulama sayesinde oluşturulan dijital çizimleri arkadaşlarınızla paylaşmanıza da imkan tanıyor.

Mıknatıslı yüzeyi sayesinde hem yatay hem de dikey olarak kullanılabilen Line-us, USB arayıcılığıyla güç kaynağına bağlı bir şekilde kullanılabiliyor. Özellikle çizimlerini ve notlarını dijital ortamlarda oluşturmasına rağmen basılı kopya da isteyen kullanıcılar için hem başarılı hem de eğlenceli bir alternatif olan Line-us, kısa zaman içerisinde hedefi olan 39 bin pound‘u toplamayı da başarmış durumda.

Şimdiye kadar 763 bağışçı tarafından desteklenen proje, 54 bin 500 pound elde etti. 69 pound (322 TL) karşılığında satın alabileceğiniz Line-us’un gönderimlerine ise önümüzdeki Ekim ayında başlanacak.