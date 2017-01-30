Yıkanabilir Telefonun Yeni Modeli Geliyor

Suya ve sabuna dayanıklı, hijyene önem veren akıllı telefon üreticisi Kyocera, yeni modeli ile geri dönüyor..

Japon teknoloji üreticisi Kyocera ara ara denemeler ve geliştirmeler yaptığı akıllı telefon piyasasına bu sefer ilginç bir ürün ile tanıtım yaptı.

Yakın zamanda satışa sunulması beklenen Kyocera markalı akıllı telefon sıcak suya dayanıklı bir ekran teknolojisi ile birlikte geliyor. Rafre denilen bu akıllı cihazı elleriniz ıslak hatta elinizde eldiven olsa bile rahatlıkla kullanabileceksiniz.

MART AYINDA SATIŞA SUNULMASI BEKLENİYOR

Mart 2017 içerisinde satışa sunulması beklenen akıllı telefon pembe, mavi ve beyaz renklerde üretilecek.

İLK TELEFONU 2015’DE ÇIKARMIŞ VE HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATMIŞTI

Dünyada ilk sabun ile yıkanabilecek, sıcak suya dayanıklı olabilecek ilk akıllı telefon 2015 yılının Aralık ayında tanıtılmış ancak el sabunu ile yıkandığında köpürmelere karşı direnç gösteremeyen ekran biraz hayal kırıklığı yaşatmıştı.

Sıcak suya karşı da dayanıklı olan akıllı telefonun bir ilginç özelliği de ön yüklü olarak gelen yemek yapma uygulaması. Bu uygulama el hareketleri ile çalışabilmesi sayesinde, yemek yaparken sizi ekrana dokunmak zorunda da bırakmıyor.