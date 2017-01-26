Asus ZenFone 3 Ailesinin Yeni Üyeleri Türkiye’de

Asus’un ZenFone 3 serisi bugün İstanbul’da yapılan lansman ile tanıtıldı

Asus’un ZenFone 3 serisi bugün İstanbul’da yapılan lansman ile tanıtıldı. Hemen akabinde Türkiye fiyatları da açıklandı.

Türkiye’deki Asus severlerin merakla beklediği ZenFone 3 serisi Türkiye’de tanıtıldı. İlk olarak CES 2017’de görücüye çıkan ZenFone 3 Laser, ZenFone 3, ve ZenFone 3 Max modelini Türkiye’ye getiren Asus Türkiye, yaptığı lansman ile Türkiye’de satışta olan ZenFone 3’ün yeni varyasyonlarının da fiyatlarını açıkladı.

Asus Zenfone 3, bu serinin en uygun telefonu olarak dikkat çekiyor. Parmak izi tarayıcısı ve 64GB’a kadar dahili depolama alanıyla orta seviyeyi hedef alan telefonun ön ve arka yüzü cam panelle kaplı. Zenfone 3 ayrıca metal gövdesi ve kavisli hatları ile dikkat çekiyor.



Qualcomm Snapdragon 625 işlemciye sahip bu akıllı telefon 16 MP arka, 8 MP ön kamerası ile fiyatına göre iddialı bir kameraya sahip 4 GB RAM/64 GB dahili depolama alanı 3000 mAh pili bulunan ZenFone 3: 1.899TL den satışa sunulacaktır.

Asus’un yeni akıllı telefonu Zenfone 3 Laser 2.5D kenarları bombeli 5.5 inçlik Full HD çözünürlüklü ekranla geliyor. Cihazda 4GB RAM ve 32GB depolama alanı bulunuyor. Cihaz 13MP çözünürlüklü arka kamerasının yanındaki Asus’un ultra hızlı lazer otofokus özelliği sayesinde sadece milisaniyeler içinde odaklama yapabiliyor. Asus ZenFone 3 Laser: 1.299TL den satışa sunulacaktır.



Yüksek batarya kapasitesi ile öne çıkan Zenfone 3 Max modeli, yine metal bir gövde ile gelirken 5.2 inç büyüklüğünde 2.5D kavisli IPS ekrana ev sahipliği yapıyor. 3 GB RAM’e ve 32 GB dahili depolama alanına yer verilen telefonda, 4100 mAh kapasiteli batarya bulunuyor. Asus ZenFone 3 Max: 1.099TL den satışa sunulacaktır.

ZenFone 3 Zoom’un fiyatı ise Mart ayında belli olacak.