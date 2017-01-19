Google Maps Uygulaması Artık Anlık Park Yeri Bulacak

Google Maps uygulamasında dikkat çeken bir yenilik göründü. Uygulamanın beta programında olan kullanıcılara ulaşan yeni sürümde, gidilecek lokasyondaki park yeri yoğunluğu bilgisi gösteriliyor.

Ayrıca park yeri durumu çeşitli renklerle de kolay görünür kılınmış. Örneğin park yeri son derece yoğun ise “P” işareti kırmızı oluyor. Henüz Beta olan park bulma özelliğini sadece rotanızı seçtiğiniz an değil, tüm seyahat boyunca park bilgilerini kontrol ettiğini ve değişiklik durumunda ikonunu değiştirerek kullanıcılarını uyardığını da belirtelim.

Geçtiğimiz yıl trafik durumunu da göstermeye başlayan Google Haritalar uygulamasına bu özelliğin eklenmesini merakla bekliyoruz. Bahsi geçen Park yeri özelliğinin hangi ülkeler için çıkış yapacağına dair ayrıntılı açıklamalar Henüz yapılmadı.