Arama Yaparken Sizi Takip Etmeyen, 5 Arama Motoru

İnternet siteleri, özellikle de arama motorları bilgilerimizi topluyor ve bunları kar sağlamak için kullanıyorlar. Siz de birilerinin aramalarınızı takip etmesinden sıkıldıysanız, işte özgürce arama yapabileceğiniz 5 Arama motoru

1-MetaGer

MetaGer ile iz bırakmadan arama yapabilirsiniz. Bir proxy server hizmeti de veren bu motor sayesinde, linkleri anonim olarak açabilir ve IP adresinizi gizli tutabilirsiniz. Ayrıca 3. kişilerin ataklarını ve virüsleri engelliyor. Varsayılan dil Almanca, bu nedenle arama yaparken dili değiştirmeye dikkat edin. Arama motoruna buradan ulaşabilirsiniz.

2-Lukol

Google altyapısını kullanarak bir proxy server üzerinden arama imkanı veren Lukol genişletilmiş arama özelliği sunan bir motor. En iyi gizli arama motorları arasında gösteriliyor. Bilgilerinizi takip edilmekten koruyor ve spam uygulamalarına karşı koruma sağlıyor. Tam anlamıyla sizi anonim yapan bir motor. Arama motoruna buradan ulaşabilirsiniz.

3-Gibiru

Gibiru da şifreli bir arama motoru. Birçok arama motorundan daha hızlı çalışıyor, çünkü Google altyapısını kullanıyor. Ancak Google tarafından kullanılan takip yöntemlerini, arama bittikten sonra siliyor. Arama motoruna buradan ulaşabilirsiniz.

4-DuckDuckGo

Kişisel bilgilerinizi toplamayan, saklamayan veya paylaşmayan bir arama motoru. Arama geçmişinizi saklamadığı için reklam şirketlerine satacak birşeyleri de yok! Tamaman gizliliğinize saygılılar. Burada her gün en az 15 milyon arama yapılıyor. Arama motoruna buradan ulaşabilirsiniz.

5-Disconnect Search

Gibiru gibi Disconnect Search de Google, Yahoo ve Bing’in altyapısını kullanıyor. Ancak ne aramalarınızı takip ediyor ne de IP adresinizi araştırıyor. Lokasyon bazlı aramalar yapmanıza da izin veriyor. Arama motoruna buradan ulaşabilirsiniz.