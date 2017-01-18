Microsoft’tan Tablete Dönüşebilen Akıllı Telefon

Uzun bir süredir akıllı telefon ve tablet piyasasında faaliyet gösteren Microsoft'un Bugüne kadar başarılı olduğu söylenemez.

Uzun bir süredir akıllı telefon ve tablet piyasasında faaliyet gösteren Microsoft’un Bugüne

kadar başarılı olduğu söylenemez. Microsoft’un çıkarttığı ürünler piyasada beklenilen satış

rakamlarına ulaşmıyordu. Ancak patent başvurusunda çıkan yeni tablete dönüşebilen akıllı

telefon konseptiyle Microsoft iki pazarıda kasıp kavuracak gibi görünüyor.

Yeni patent başvurusundaki tasarım gerçekten çok fazla seçenek sunuyor gibi görünüyor ancak Microsoft’un rafa kaldırdığı binlerce patenti olduğunu hatırlatmakta fayda var. İyi haber ise geçmişteki bazı durumlara bakılırsa bu yeni patentteki heyecan verici telefon-tablet tasarımını piyasada görmemiz oldukça muhtemel.

Patente baktığımızda Microsoft, dizüstü bilgisayarlarda başlattığı 360 derece ekran yapısının bir benzerini akıllı telefonuna da uygulamış. Surface Phone adında geleceği tahmin edilen cihaz hem klavyeli bir tablet gibi hem de 360 derece bilgisayarlardaki gibi çadır pozisyonunda durabiliyor, bunun dışında tamamen katladığınızda da telefon normal haline dönüyor.

Ayrıca bu patentin kullanıcılara ulaşması ihtimalini destekleyen başka nedenler de var. Örneğin, Microsoft’un bu sene piyasaya Surface ailesinden bir telefon (Surface Phone) çıkaracağına dair dedikodular geliyor.

Ancak Microsoft’un Surface serisi içinde geleneksel tasarıma sahip cihazlara yer vermediği de biliniyor. Bu iki bilgi birleştirildiğinde, bu patentte görülen ilginç tasarımlı cihazın Surface Phone olarak piyasaya çıkması ihtimali de güçleniyor.

Surface Phone ne zaman hayatımıza girecek?

Genellikle patentlerin ortaya çıkmasından bir iki yıl sonra normal ürünlerde karşımıza çıktığını görüyoruz ama söz konusu Microsoft olunca işler değişiyor. Şirket, daha önce Surface Studio bilgisayarını patenti çıktıktan sadece birkaç ay sonra tanıtmıştı, benzeri bir durum bu patenti alınan telefonda da yaşanabilir ve tablete dönüşebilen telefon bu yıl içinde hayatımıza girebilir.

Öte yandan Microsoft’un mobil arenada var olabilmesi için güçlü bir ürüne ihtiyaç duyması, bu telefonun kısa süre içinde tanıtılacağı tahminini de destekler nitelikte.