Einstein’ın Hayatı Dizi Oluyor Üstelik İlk Fragman da Yayınlandı

Bilim tarihinin en önemli isimleri arasında yer alan ünlü fizikçi Albert Einstein'ın hayatı dizi oluyor. Toplam 10 bölümden oluşacak ve konu olarak Einstein’ın hayatına yer verilecek

Bilim tarihinin en önemli isimleri arasında yer alan ünlü fizikçi Albert Einstein’ın hayatı dizi oluyor. Einstein’ın hayatını konu eden Genius, nisan ayında izleyiciler ile buluşacak. 10 bölümden oluşacak ve National Geographic kanalı tarafından yayınlanacak Genius için bekleyiş sürerken, diziden ilk fragman yayınlandı.

Walter Isaacson’un Einstein: His Life and Universe isimli kitabından esinlenerek çekimlerine başlanan Genius ilk sezonunda Albert Einstein’ın hayatını anlatacak. Dizi, National Geographic’in ilk dizisi olmasına rağmen oldukça başarılı bir cast ekibine sahip.



Ünlü yönetmen Ron Howard’ın yöneteceği dizinin baş kahramanı -Einstein’ın ilerleyen yaşlarını canlandıracak olan oyuncu Karayip Korsanları serisinden hatırlayacağımız Geoffrey Rush ‘Kaptan Barbossa’ olacak. Gençlik yıllarının anlatıldığı bölümlerde ise rolü Johnny Flynn üstlenecek.

İlk sezon toplam 10 bölümden oluşacak ve konu olarak Einstein’ın bilimsel araştırmalarına ve özel hayatına yer verilecek.

Şunu da belirtmekte fayda var. Dizinin her sezonunda farklı bir dahinin hayatı konu edilecek. ilk sezonda Albert Einstein’a yer verilecek, bir sonraki sezonda hangi dahinin hayatının anlatılacağı ise henüz belli değil.