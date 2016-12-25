Tom Hanks: ‘Mesleğe Son Verebilirim’

ABD’li aktör Tom Hanks şeker hastalığı nedeniyle sinemayı bırakabileceğini açıkladı.

Oscar’lı sinema oyuncusu Tom Hanks şeker hastası olduğunu itiraf ettikten üç yıl sonra yeni bir açıklama yaparak “Ben yeni Amerikan neslinin aptalca, sağlıksız ve hatalı beslenmesi sonucu Tip 2 şeker hastası oldum” dedi.

Times radyosuna konuşan Tom Hanks sinemaya yeni atıldığında sürekli davetlere katıldığını ve bilinçsizce yemek yediğini hatırlatarak “Setlerde de fast food’u açlığı geçiştirmek için tercih ederdim”dedi.

“Mesleğime son vermek durumunda kalabilirim”

Tom Hanks bu arada senaryo gereği bazı filmlerde şişman görünmek için delice abur cubur yemek zorunda bırakıldığını ve bundan şimdi büyük pişmanlık duyduğunu da belirterek “Artık Tip 2 Diyabet hayatımın bir parçası oldu. Bu nedenle çekimlerde zorlanıyorum. Hastalıkla mücadelem böyle giderse mesleğime son vermek durumunda kalabilirim” itirafında bulundu.

Ünlü Amerkalı aktör 2013’te katıldığı “David Letterman Late Show” gece yarısı programında Tip 2 şeker hastalığına yakalandığını ilk kez orada dile getirmişti.

Thomas Jeffrey Hanks (d. 9 Temmuz 1956), ABD’li sinema oyuncusu. İki defa Oscar ödülü almış, zor rollerin üstesinden gelebilmesi ile tanınmış ve özellikle dramatik rollerdeki performansıyla önemli başarı yakalamıştır.

Philadelphia ve Forrest Gump ile üst üste iki kez En İyi Erkek Oyuncu dalında Akademi Ödülü alan Tom Hanks’in en önemli filmleri arasında, Forrest Gump, Philadelphia, Azap Yolu, Yeni Hayat, Er Ryan’ı Kurtarmak ve Yeşil Yol sayılabilir. 2006 Cannes Film Festivali, Tom Hanks’in simgebilimci profesör Robert Langdon rolünde oynadığı Dan Brown’un aynı isimli kitabından yola çıkılarak hazırlanan Da Vinci Şifresi ile açılış yapmış ve izleyenlerin beğenisini kazanmıştır.

Hanks, aktris Rita Wilson ile 1988’den beri evlidir. İlk olarak Samimi Arkadaşlar adlı yapımda beraber çalışmalarına rağmen, Gönüllüler adlı film üzerinde çalışırlarken yakınlaşmaya başladılar. Şu anda ise iki çocukları vardır. Hanks daha önce 1978 ve 1987 yılları arasında Lewes ile evliydi. Tom Hanks’in bu evliliğinden de iki çocuğu olmuştur ki bunlardan biri oyuncu olan oğlu Colin Hanks’tir. Hanks’in Cleveland Indians beyzbol takımı ve İngiltere Premier Ligi takımlarından Aston Villa taraftarı olduğu da bilinir.