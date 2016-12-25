Erkeklerin "güç bizde" felsefesini direttiği dünyada kadın olmak hiçbir zaman ve hiçbir yerde kolay olmadı.Peki ya Türkiye'de ???? 2016 yılında Türkiye'de (şimdilik) 246 kadın öldürüldü.

2016 yılında Türkiye’de kadın olmanın ne demek olduğunu hatırlayın istedik!

Erkeklerin egemenliği direttiği dünyada kadın olmak hiçbir zaman ve hiçbir yerde kolay olmadı.

Peki ya Türkiye’de ????

1. Yıla çok üzücü bir haberle başladık. 17 Şubat tarihinde, lise öğrencisi Cansel, öğretmeninin tecavüzüne uğradı ve intihar etti.

Polis babasının beylik tabancası ile kendisini vuran 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. Arkadaşları da bu intiharın sebebinin Cansel’e tecavüz eden matematik öğretmeni Bayram Özcan olduğunu açıkladılar.

Cansel’in intiharının detayları ise daha dehşet verici oldu. Canımız, küçüğümüz Cansel, ailesinin tepkisinden ve polis olan babasının öfkeyle hareket edeceğinden korkarak polise gitmemişti. Fakat durumu okul idaresine duyurmuştu. Okul idaresi, 17 yaşındaki öğrenciyi değil; tecavüzcü, sapık sübyancı Bayram Özcan’ı korumuştu! Cansel ile “gönül ilişkisi (!)” olduğunu söyledi. 17 yaşındaki bir öğrenciyle bir öğretmenin “gönül ilişkisi” yaşayamayacağını ve bunun kanunen suç olduğunu kimse bilmiyormuş galiba. Cinsel ilişkinin Cansel’in rızasıyla gerçekleştiğini iddia etti ve “kendisinin istemediğini, kötü hissettiğini fakat Cansel’in çok mutlu olduğunu” söyledi.

Olayın üzerinden neredeyse 1 sene geçecek ama asla unutulmamalı. Sözde adaletin, bu iğrenç olayın hesabının sorulacağı günü bekliyoruz. (Buna benzer diğer olaylarda beklediğimiz gibi…)

2. 19 Nisan tarihinde 14 yaşındaki Olcay kendisini okuduğu okulun penceresinden attı. Sebebi ise kendisine taciz eden erkek öğrenciye tepki gösterdiği için disipline verilmesiydi.

Olcay, tacizci küçük erkeğin aksine, fakir bir aileden geliyordu. Ona kadın örgütleri sahip çıktı.

14 yaşında bir kız çocuğuna karşılık yine tacizci korundu. Bu olay okuldaki diğer kız öğrencilere nasıl bir mesaj veriyor dersiniz?

Tacize karşı asla sessiz kalmayın kızlar! Çünkü bu ülkede bizler yalnızız! tek başımızayız!

Hep kadınlar ölecek değil ya?!

3. 20 Haziran tarihinde Çilem Doğan serbest kaldı!

Şiddet uygulayan, tehdit eden, fuhuşa zorlayan kocasını daha önce defalarca polise şikayet etmesine rağmen bir sonuç alamamıştı. Hatta polisler dayakçı kocayı korumuştu. Çaresiz kalan Çilem Doğan, kendisini öldürmeye çalışan kocasını vurdu. Sonuç olarak da hapse girdi.

Bu durumda kadınlara verilen tek seçenek ölüm mü? Şikayetçi olup yardım isteyince seni görmezden gelen devlet, sen kendini koruduğunda hemen hapse atıyor?

Çilem Doğan özgür! Bu bir emsaldir! Artık kadınlar kendilerini savunmaktan korkmayacak!

Çilem’in hikayesini, mücadelesini ve cesaret veren o muhteşem karakterini de kolay kolay unutamayacağız.

Kirpiğimiz yere düşmeyecek, Çilem!

4. 1 Ağustos tarihinde 11 yaşında bir ilkokul öğrencisi olan Gülnur, görüntüsü sebebiyle edilen hakaretlere dayanamayarak Youtube kanalını kapattı.

11 yaşındaki bir çocuğu bile kilosu üzerinden aşağılayan bir toplum haline gelmişsek, gelecek konusunda ciddi kaygı içerisindeyim.

Nedir bu görsel dayatma?!

5. 14 Ağustos tarihinde Hande Kader yakılarak öldürüldü…

Trans kadın ve seks işçisi olması sebebiyle bu dehşet verici cinayet ilk başta basında bile yer bulmadı. “Rızası vardı” gibi bir etiket yapıştıramayacaklarından ya da bu cinayeti açıklayabilecekleri süslü bir cümle kalıbı bulamadıklarındandır!

Ama kadınlar susmadı!

Unutmadı!

Hande’nin ölümü, ardından kalanlar, gözyaşları hafızalardan silinmeyecek.

6. 16 Eylül tarihinde Ayşegül Terzi, şort giydiği gerekçesiyle bir otobüste tekmelendi.

Aklımızda saldırgan sapığın pişkin cümleleri ve mide bulandırıcı gülüşü; Ayşegül kardeşimizin ise gözyaşları kaldı.

7. 10 Ekim tarihinde Nesibe Hatun Kız Öğrenci Yurdu öğrencileri kaçırılan arkadaşları için ortalığı yıktılar!

Yurt yöneticilerinin bile umursamadıkları olayda genç kızlar birbirlerine sahip çıkarak yurt önünde ayaklanma çıkarttılar. Sosyal medya ile de tüm Türkiye’ye yayılan bu haber ile destek gördüler.Sonuç olarak kaçırılan iki öğrenci ve bu olayın sorumluları bulundu. Gençler kendi güçlerinin farkına vardılar.

Yöneticiler de artık kadın meselelerinin üstünün kolay kolay kapatılamayacağını; kadınların her alanda haklarını arayacaklarını ve birbirlerini koruyacaklarını paşa paşa öğrenmiş oldular.

Yürüyün be kızlar!

8. 21 Ekim tarihinde ülkece dehşete düştük… Kaybolan küçük Irmak’ın tecavüze uğrayıp öldürüldüğünü Müge Anlı ortaya çıkardı.

Küçük kızın ailesiyle aynı mahallede yaşayan Himmet Aktürk’ün küçük kıza tecavüz etmesini ‘kadınlar parayla benimle birlikte olmuyor’ diyerek anlatması dehşet vericiydi.

Saldırganın daha önce kendi öz yeğenine de tacizde bulunduğu; hatta bu yüzden ceza aldığı da ortaya çıktı.

Tacize gerekli yaptırımlar uygulansaydı; belki de Irmak hala hayatta olacaktı.

9. 25 Ekim tarihinde Fulya Özdemir’in cansız bedeni ise defalarca bıçaklanmış halde, bir erkek arkadaşının evinin yakınlarında bulundu.

Kalbinin sesini dinleyip İsviçre’den Türkiye’ye taşınma kararı veren Fulya, çok sevdiği ülkesinde düzgünce bir yaşam süremedi ve bir kadın cinayetine kurban gitti.

10. 18 Kasım’da Türkiye’nin dört bir yanından kadınlar, tecavüze uğrayan çocuğun tecavüzcüsüyle evlendirilmesi durumunda cezanın kalkması yönünde yönergeye karşı sokaklara döküldüler!

Hiçbir şekilde izahı olmayan, “geçmiş olayları kapsayacak” diyerek meşrulaştırılmaya çalışılan ve temelde “bir kız çocuğu 12 yaşında da rızası ile ilişkiye girebilir/evlenebilir” mesajı veren bu yönergeye sessiz kalınacağını sananlar yanıldı.

2016’da kadınlar hayatlarını talep ettiler.

11. 25 Kasım’da, cinsel istismara uğrayan 9 yaşındaki bir çocuk tacizci ile yüzleştirileceği duruşmadan iki gün önce kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Acılı baba, “Tacizden sonra kızım çok korktu. Biz olaydan kısa süre önce bu sokağa taşınmıştık. Meğer bütün komşularımız biliyormuş adamın öyle olduğunu. Kızım tacize uğradığını söylediğinde bize saldırdılar. Şimdi kızım hayatını kaybetti. Şimdi taşınıp gittiler ama ben ceza alması için elimden geleni yapacağım” dedi.

Tacizci sapık dışarıda ve özgür(!) Küçücük bir kız çocuğu ise korkudan kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Tüm komşuların, hatta ailesinin bile bildiği ve buna rağmen hala daha korunan tacizci..

9 yaşındaki küçücük bir kızı korumalıydınız! bilin istedim!

12. 3 Aralık’ta, reddetme hakkının olmadığını kanıtlamak istercesine, 25 yaşındaki Tuğçe’nin hayatı elinden alındı!

Bursa’da yaşayan Aykut Ertunç, evlenme teklifini reddettiği bahanesiyle 25 yaşındaki Tuğçe Uludağ’ı av tüfeğiyle vurdu.

Bir kadının kendi özgür iradesi ile seçim yapabilme özgürlüğünü kendine yediremeyen pislik tacizci katil genç kadını öldürdü.

13. 8 Aralık’ta 4 aylık hamile olan Ebru Tireli, parkta spor yaptığı sırada “Bir daha burada yürümeyeceksin” diyen kimliği belirsiz bir kişi tarafından darp edildi.

“Hamile kadın ortalıkta dolaşmaz, kadın dediğin yerini bilir”

Bu iğrenç kafa yapısı az kalsın genç kadının hayatına mal oluyordu.

14. 6 Aralık’ta 21 yaşındaki Şehriban Elmas kocası ve ailesi tarafından dövülerek öldürüldü.

Şiddet sebebiyle karakola giden her kadını, “aile içinde olur öyle, öpüşün barışın bakalım” diye dayakçı kocasıyla eve gönderildi.

Gördüğünüz gibi bu işler sizin sandığınız gibi çözülmüyor polis beyler!

15. 9 Aralık’ta Nisa Özlem İnçke, sürekli şiddet gördüğü kocasına boşanma davası açtığı için kocası tarafından öldürüldü.

Komşuları “Recep, sürekli eşini darp ederdi. Kadın, defalarca annesinin evine gitti. Cinayet günü Recep, eşini ‘Barışalım’ diyerek çağırdı fakat tekrar darp edip öldürdü” dedi. Kadın darp nedeniyle boşanmak için mahkemeye başvurmuştu ve haftaya ilk duruşma vardı.

Keşke Nisa’da Çilem Doğan gibi ölmek yerine öldürseydi.. Biz onu korurduk..

16. 10 Aralık’ta Bolu’da 18 yaşında Berfin Yıldız, eski sevgilisi tarafından öldürüldü.

18 yaşındaki genç kız, eski sevgilisinden ayrılmıştı fakat tacizler sürekli devam ediyordu. Berfin’in hayatında yeni birini olduğunu öğrenince de “kıskançlık” ile gitti ve genç kızı kurşunlayarak öldürdü.

17. 15 Aralık: 26 yaşındaki Gizem Günay’ı kocası öldürdü.

Pişkin koca “kıskançlık indirimi” istedi.

Genç kadın iki çocuk annesiydi.