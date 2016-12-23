Twitter haber sitesi kıvamına geçiyor! “Son dakika” bildirimi dönemi başlıyor!

Twitter, son dakika haber bildirimleri üzerine yeni bir çalışma başlattı. Kullanıcıların paylaşımlarına göre, son dakika haberleri Twitter'da 'bildirim' olarak telefona gönderiliyor.

Twitter, kullanıcılarına, birçok haber sitesinde olduğu gibi son dakika haberlerini, bildirim olarak göndermeye hazırlanıyor. Sosyal medyanın, kullanıcıların hayatında çok önemli bir yer aldığı göz önünde bulundurulduğunda, bu yeni değişikliğin, özellikle önemli haberlerin anlık takibi için beğenileceği düşünülüyor.

Günümüzde Dünyadan veya ülkesinden son haberleri almak için, kullanıcılar, sosyal ağları kullanıyor. Lakin sosyal medyada her şey o kadar hızlı gelişiyor ki bazen haberler gözden kaçabiliyor. Twitter da bu ayrıntıyı fark etmiş olacak ki haberleri kullanıcılara bildirim yoluyla göndermeye hazırlanıyor.

Geçen gün Berlin’de yer alan noel pazarına kamyonla saldırı düzenlenmesiyle birlikte son dakika haberlerini denemeye başlayan Twitter, sistem tam anlamıyla hazır olduğunda tüm kullanıcılara bildirim göndermeyi hedefliyor. Bugüne kadar yapılan testlerde Android cihazlar kullanılmadığını belirtelim; şimdiye kadar sadece iOS Kullanıcıları bu bildirimleri test edebildi.

Gönderilen bildirimler tabii ki kullanıcıların ilgi alanlarına ve bulundukları konuma göre değişiklik gösterecek; örneğin Berlin’de yaşanan bir olay İstanbul’dan giriş yapan bir kullanıcıya gönderilmeyecek. Twitter’ı11n bu yeni özelliğinin ne zaman kullanıcıların beğenisine tamamen sunulacağı bilinmiyor fakat bir süredir testlerin devam ettiğini hesaba katıldığında fazla beklenmeyeceği söylenebilir.

Test aşamasında olan Twitter bildirimleri konusunda daha öncesinde kullanıcılara Olimpiyatlar, ABD başkanlık seçimleri gibi olaylarda bildirim gönderildiği belirtildi. Berlin’de gerçekleşen kamyonlu saldırı ve Trump’ın seçimin ikinci derecesini kazanması gibi olaylar, Twitter tarafından bildirimler yoluyla kullanıcılara duyuruldu.

Twitter son dakika bildirimleri açıldığında kullanıcılar, ilgili Twitter Anlar’ına yönlendiriliyor. Bu Anlar’da ilgili konuya dair Twitter’da yapılan seçili paylaşımları görmek mümkün oluyor. Bu özelliğin test olmaktan çıkıp tüm kullanıcılara ulaştırılıp ulaştırılmayacağı ise henüz bilinmiyor.