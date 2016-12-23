Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’a Veda

Rusya Devlet Başkanı Putin'in de katılımı ile başkent Moskova'da düzenlenen cenaze törenin ardından Rus Büyükelçi Andrey Karlov, son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara’da Çağdaş Sanatlar Merkezi’ndeki bir resim sergisi açılışı sırasında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov için Rusya Dışişleri Bakanlığında tören düzenlendi.

Törene, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Başbakan Dmitriy Medvedev de katıldı

Dışişleri Bakanlığı ana binasındaki törene, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başbakan Dmitriy Medvedev, Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bakanlık çalışanları, siyasi parti liderleri ile Karlov’un ailesi ve yakınları katıldı.

Putin’in üzüntüsü, yüzünden okunuyordu



Karlov’un ailesini bir an yalnız bırakmayan Putin, Karlov’un naaşının bulunduğu tabuta çiçek bırakarak, taziyelerini iletti. Putin’in yüzünden ne kadar üzgün olduğu belli oluyordu.

1954 doğumlu Karlov, Temmuz 2013’te Ankara’ya büyükelçi olarak atanmıştı.

Büyükelçinin resmi biyografisi şöyle:

1954 yılında Moskova’da doğmuştur. Yüksek eğitimini 1976 yılında Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstütüsü’nden, 1992 yılında ise Diplomasi Akademisi’nden mezun olup tamamlamıştır.

1976 yılından itibaren diplomatik alanda çalışmaktadır. SSCB, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Merkez teşkilatının yanısıra yurtdışı temsilciliklerinde, özellikle 1976-1981, 1984-1990 yıllarında SSCB Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliğinde, 1992-1997 yıllarında Rusya Federasyonu Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliğinde farklı görevlerde çalışmıştır.

Andrey KArlov’un aldığı görevler şu şekilde: 2001- 2006 Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi. 2007-2013 Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdürü.

Temmuz 2013’de Rusya Federasyonu Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine atandı. Büyükelçi diplomatik ünvanına sahiptir. Korece ve İngilizce bilmektedir. Evli olan Karlov’un bir oğlu var.