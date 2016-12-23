Dikkat! Facebook yapılan her yalan haber paylaşımı için 500 bin euro ceza gelebilir!

Almanya Hükümeti sosyal medyada yayınlanan yalan haberlerin kontrolden çıkıyor olmasına dikkat çekerek, daha sert tedbirler alınması gerektiğine işaret etti. Bu konuda faturayı da Facebook'a kesecek gibi görünüyor.

Dikkat! Facebook yapılan her yalan haber paylaşımı için 500 bin euro ceza...

Bir süredir, başı, kendi platformunda yer alan sahte haberler ile ilgili oldukça ağrıyan sosyal medya devi Facebook, önümüzdeki günlerde bu haberlerden dolayı tazminat ödemek ile karşı karşıya kalabilir.

Almanya Sosyal Demokrat Partisi Meclis Grup Başkanı Thomas Oppermann, sitede paylaşımı yapılan, nefret içerikli, taciz ve yalan haberler için Facebook’a 500 bin euro ceza kesilmesi gerektiğini öne sürdü.

Kullanıcılarının içerik akışında çıkan ve yayılan yalan haberlerle ilgili ağır eleştirilere maruz kalan Facebook, konuyla ilgili yeni bir adım atma kararı almış, Facebook’un başkan yardımcısı Mosseri, yeni gelişmeyi Facebook’un kurumsal blog’unda yaptığı bir açıklama ile duyurmuştu.

Mosseri, bir metindeki verilerin doğru olup olmadığını kontrol etme alanında uzmanlaşmış, güvenilir uluslararası şirketlerle çalışacaklarını açıklamıştı.

Henüz test aşamasında olan özellik kullanıma girdiğinde kullanıcılar sitede yer alan bir haberi ‘yalan haber’ olarak işaretleyebilecek.