Star Wars hayranlarını bu tarafa alalım!

Filmin yapımcılığı Lucasfilm tarafından üstlenildi. Temel çekimler Ağustos 2015’in başlarında Elstree Studios’da başladı. Film 16 Aralık 2016’da yayınlanmak üzere ayarlandı.
Özet ve Detaylar
Lucasfilm’in yeni “ara dönem filmlerinden ilki” olarak lanse edilen yapım bir grup beklenmedik kahramanın, imkansız görünen Ölüm Yıldızı planlarını çalma görevi için bir araya gelme hikayesini anlatacak. Film, Death Star’ın planlarını çalmak için bir araya gelen bir ekibin mücadelesini merkezine alıyor ve 1977 tarihli Yıldız Savaşları: Bölüm IV’ten öncesini anlatacak. Gareth Edwards’ın yönetmenliğini üstlendiği filmin başrolünü Felicity Jones üstleniyor; kadroda ayrıca Ben Mendelsohn, Riz Ahmed, Diego Luna, Mads Mikkelsen ve Forest Whitaker da yer alıyor. Senaryosu Chris Weitz’a ait olan filmin yapımcılığıysa pek tabii George Lucas’a emanet.
Oyuncular : Felicity Jones, Diego Luna, Ben Mendelsohn, Mads Mikkelsen, Forest Whitaker
Yayın Tarihi: 16 Aralık 2016