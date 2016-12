Star Wars hayranlarını bu tarafa alalım!

Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi, ya da sadece Rogue One, Gareth Edwards tarafından yönetilen ve görsel efekt yönetmeni John Knoll'dan gelen bir fikir ile Gary Whitta and Chris Weitz tarafından yazılmış olan 2016 yapımı Amerikan epik uzay operası filmi.[1] Yıldız Savaşları film serisinin sekizinci filmi ve bu serinin hikayesiyle desteklenmemiş ilk film. Filmin başrollerinde, Felicity Jones, Diego Luna, Riz Ahmed, Ben Mendelsohn, Donnie Yen, Jiang Wen, Forest Whitaker, Mads Mikkelsen, Alan Tudyk ve Jonathan Aris yer almaktadır.