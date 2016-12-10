Güneş sistemi yok oluyor!

Bilim adamları yeni kıyamet senaryosu Açıkladı. Bilim adamlarının tahminlerine göre, Güneş sisteminin kaderi, Güneş'e benzeyen L2 Puppis yıldızının yok olmadan evvel, yüzlerce kat büyüme gerçekleştirerek, etrafındaki gezegenleri yok ettiği gibi, ortak bir kadere sahip olabileceğin iddia edildi.

Astronomy and Astrophysics dergisinde yayımlanan araştırmaya sonuçlarına göre, Belçika’daki Leuven Astronomi Enstitüsünde bulunan bilim adamları, ALMA (son teknolojide en gelişmiş teleskoplardan biri) ile yaptıkları incelemede, Güneş’e benzeyen, küçük bir kütleye sahip L2 Puppis’in beş milyar yıl önce yüz kat büyüyerek kızıl bir topa dönüştüğü ve etrafındaki gezegenleri yok ettiğini tespit etti.

“Güneş, Merkür ve Venüs’ü yuttuktan sonra cüce bir yıldıza dönüşecek”

Leuven Enstitüsündeki araştırma ekibi sözücsü konuşan Prof. Leen Decin, Güneş’in yok oluş sürecinin yaklaşık iki milyar yıl süreceğini öngördüğünü belirtip, Güneş’in Merkür ve Venüs’ü yuttuktan sonra cüce bir yıldıza dönüşeceğini söyledi.



“Güneşte meydana gelecek değişim yeryüzünde tüm yaşamı yok edecek”

Prof. Leen Decin, Güneş’te meydana gelecek değişimin Güneş sisteminde çok büyük etkiler yaratacağını belirterek, “Güneşimizin daha büyük ve parlak olacağını biliyoruz. Bu durum büyük olasılıkla yeryüzünde tüm yaşamı yok edecek.” dedi.

Bilim adamları güneşin ikizi olarak adlandırılan L2 Puppis’in dönüşüm sürecinde çevresindeki gezegenler üzerinde bıraktığı etkileri araştırıyor.