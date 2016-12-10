EbruTireliYalnızDeğildir #kadınlaryalnızdeğildir

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan ve 4 aylık hamile olan Ebru Tireli, parkta spor yaptığı sırada 'Bir daha burada yürümeyeceksin' diyen kimliği belirsiz bir kişi tarafından darp edilmişti. Sosyal medyada #EbruTireliYalnızDeğildir tepkileri yükseldi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya saldırıya ilişkin "Müdahil olacağız. Milletimizin de içi rahat olsun, bu şiddeti uygulayan kişinin en ağır cezayı alması için biz de gerekeni yapacağız." dedi.

Emniyet yetkililerinin dün gece saatlerinde gözaltına aldığı şüpheli ise bugün tutuklandı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yaşayan 4 aylık hamile genç kadın Ebru Tireli, parkta yürüyüş yaptığı sırada yol üzerinde bir araçtan inerek yanına gelen ve ‘Bir daha burada yürümeyeceksin’ diyen kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırıya uğradı.

Saldırganın darbesi ile yere düşen Ebru Tireli’nin karnına ve yüzüne vurmaya başlayan saldırgan, Tireli’nin ‘Hamileyim, ne olur vurma’ diyerek yalvarıp, çığlıklarını duyurmasının ardından olay yerinden hızla kaçarak gözden kayboldu.

Ebru Tireli, Gözü dönmüş saldırganın vurmaya ve küfür etmeye başlayınca, bir an bebeğini kaybedeceğini düşünmüş.Ebru Tireli, olay sonrasında en çok ağrına gidenin hiç tanımadığı bir saldırgandan kurtulmak için ona ‘Bir daha yürümeyeceğim, senin istediğin gibi olsun’ diyerek özür dilemek zorunda kaldığını söylüyor.

“Ben özür diledim bu adamdan. ‘Özür dilerim, yapmayacağım, yürümeyeceğim. Tamam, hakkını helal et. Senin istediğin gibi olsun’ diye. En çok ağrıma giden o oldu.”

Üzerindeki montun her yerinin kapalı olduğunu söylemek zorunda hisseden Ebru Tireli’nin hemen alt kısımda paylaştığımız açıklaması, kadına şiddetin hızla arttığı ülkemizde hemen hemen her gün rastladığımız, kabul edilemez o olayları da akla getiriyor.

Hamile kadına "kıyafetim düzgündü"diye savunma yapmak zorunda bırakan zihniyetiniz kahrolsun ! #EbruTireliYalnızDeğildir — Sevinç Eratalay (@EratalaySevinc) December 8, 2016

Hamile ya da değil, şortlu ya da başörtülü, hiçbir kadına şiddet normalleştirilemez. #EbruTireliYalnızDeğildir — Feminizm Türkiye (@feminizmtr_) December 8, 2016

"Bir kadına tekme atma hakkına sahip olan tek kişi karnındaki bebektir."#EbruTireliYalnızDeğildir pic.twitter.com/4U3kLbg9K6 — Deniz Gezmiş (@denizenazir) December 8, 2016

Ebru'yu montumun her yeri kapalıydı savunması yapmak zorunda bırakanlar tekmeciye mırıldanabilirsiniz diyenlerdir. #EbruTireliYalnizDeğildir — Berk Tütüncü (@BerkTutuncu) December 8, 2016

Eskiden başörtülü bacılarınız üni'ye gidemiyor diye sızlanıyordunuz. Şimdi hamile bacılarımız sokakta yürüyemiyor#EbruTireliYalnızDeğildir — ☆Fikret☆ (@mkafiko) December 9, 2016

#EbruTireliYalnızDeğildir

#kadınlaryalnızdeğildir