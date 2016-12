Vizyona girecek olan filmlerde bugün

Bu hafta vizyona girecek yerli yabancı filmlerin fragmanlarını ve özetlerini sizlerle paylaşıyoruz. Hafta sonunuzun güzel geçmesi dileği ile, iyi seyirler.

1- SEN BENİM HERŞEYİMSİN

Film Özeti

Küçük yaşlarda babasını kaybeden, ancak babasının hayattaki tüm korkularıyla yüzleşmesini salık veren öğüdünü hiçbir zaman unutmayan Sedat (Tolga Çevik) Çıralı, Kemer’de tek başına yaşamaktadır. Ancak babasının öğüdünü hiçbir zaman tutamamış, yüzeysel ve gündelik ilişkilerle ömrünü geçirmektedir. Sedat’ın hayatı, eski bir ilişkisinden doğan çocuğunu kucağında bulduğu gün tamamen değişir. Hiç beklemediği bir anda kendisini “baba” olarak bulan genç adam, kızı için adeta bir hayal dünyası kuracak, ona bakabilmek için hayattaki korkularıyla yüzleşmesi gerekecektir. Yıllar içinde kızına büyük bir sevgiyle bağlanan Sedat, kızının annesi günün birinde çıkıp geldiğinde kızını kaybetmemek için her şeyi yapacaktır.

Sen Benim HerŞeyimsin, 2013 Meksika yapımı Çocuk Büyütme Rehberi (Instructions Not Included) filminden Tolga Örnek tarafından uyarlanarak çekildi.

2- GECE HAYVANLARI (NOCTURNAL ANİMALS)

Film Özeti

Zengin, ancak özel hayatında sorunlar yaşayan sanat galerisi sahibi Susan Morrow (Amy Adams), 20 yıl önce acımasızca terkettiği eski eşi Edward Sheffield’dan (Jake Gyllenhaal) yazdığı romanın taslağını alır. Roman hem Susan’a adanmıştır, hem de Edward’ın Susan’a taktığı lakaptan yola çıkılarak romana Gece Hayvanları adı verilmiştir. Susan kitabı okudukça kendi hayatını ve Edward’la ilişkisini tekrar sorgulayacak ve yaptığı hatalarla yüzleşecektir.

Gece Hayvanları filmi 73. Venedik Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü. 3 öykünün iç içe geçtiği film, Austin Wright’ın 1993’te yayımlanan Tony and Susan adlı romanından uyarlandı.

3- ÇILGIN OFİS PARTİSİ (OFFİCE CHRİSTMAS PARTY)

Film Özeti

Prestijli Zenotek şirketinin CEO’su olan Carol Vanstone (Jennifer Aniston), partici ve disiplinsiz erkek kardeşi Clay’in (T.J. Miller) çalıştığı departmanı kararı almıştır. Bölümü ve işlerini kurtarabilmenin tek yolu, büyük bir müşteriyi bağlamaktır, potansiyel müşteryi etkileyebilmek için de CEO’nun tüm itirazlarına rağmen şirkette çok büyük ve her anlamda çılgın bir partinin hazırlıkları başlar.

4- ŞARKINI SÖYLE (SING)

Film Özeti

Sadece hayvanların yaşadığı bir dünyada tiyatro işleten koala Buster, maddi sıkıntılar yaşamaktadır. Bu darboğazdan çıkabilmek için bir şarkı yarışması düzenlemeye karar verir. Yarışmaya şehrin her yerinden yeteneğini sergilemek üzere hayvanlar katılır. Sonunda domuz Rosita, fare Mike, kirpi Ash, fil Meena ve goril Johnny hayallerinin peşinden sonuna kadar gidebilmek için gereken cesareti gösterecektir.

5- KASAP HAVASI

Film Özeti

Annesinin istediği kızla nişanlanmak üzere olan taksi şoförü Ahmet ile kendisinden yaşça büyük olan terzi Leyla ile tutkulu ilişkisini anlatan Kasap Havası’nda; Şenay Gürler, İnanç Konukçu, Hakan Karahan’ın yanı sıra Özay Fecht, Levent Ülgen, Can Kolukısa ve Cemre Ebuzziya gibi başarılı isimler de yer alıyor.

6- HAYATİ TEHLİKE

Film Özeti

Hayati Tehlike (Toygan Avanoğlu) ve süt kardeşi Nutku Tutuk (Anıl İlter) çok farklı işler yaparak hayatlarını sürdürmektedir. Nutku Tutuk uluslararası çapta işler yapan bir polistir, Hayati ise etli ekmek lokantası işletmektedir. İstanbul’a gelen ünlü bir mafya babasının peşine düşen kardeşine yardımcı olmak isteyen Hayati, hiç alışkın olmadığı kişilerle muhatap olmaya başladıkça başına birçok komik olay gelecektir.

Yönetmen koltuğunda Serdar Işık’ın oturduğu filmin senaryosu, aynı zamanda filmde küçük bir rolü de olan Baykut Badem’e ait.

7- AŞK MEKTUPLARI (From the Land of the Moon)

Film Özeti

2. Dünya Savaşı’nı takip eden yıllarda, Fransa’nın güneyinde bir köyde yaşayan Gabrielle Rabascal (Marion Cotillard), gerçek aşkı arayan, özgür ruhlu bir kadındır. Hastalıklı biri gibi gördükleri kızlarının düzelmesi için tek çözümün evlenmesi olduğunu düşünen ailesi, onu José (Alex Brendemühl) adında iyi yürekli ve Gabrielle’e aşık bir İspanyol çiftçiyle evlendirir. Ancak genç kadın kocasını hiçbir zaman sevmeyeceğini açıkça söylemektedir. Bu esnada gerçekten hastalanan Gabrielle tedavi için Alpler’de bir bakımevine gönderilir. Burada tanıştığı savaş gazisi André Sauvage (Louis Garrel) ile tanışır ve aralarında ateşli bir aşk başlar. Gabrielle’in tedavisi bitip ayrılması gerektiğinde birbirlerinden kopmayacaklarına ve günün birinde birlikte kaçacaklarına söz verseler de işler bekledikleri gibi gitmeyecektir.