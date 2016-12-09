Eyvah kış geldi! Peki şimdi ne olacak?

Kış geldi diye evden çıkasın mı yok? Dert etme bizde çareler tükenmez.

Kış geldi çattı. Sevgili Hüseyin Öztel’in dediğine göre de önümüzdeki hafta kar geliyor. Biz de canımız kış mevsimi ile pek tabi başa çıkabiliriz aslında! Soğuk sabahlar(özellikle çalışanlar için sabah ayazı efsane boyuttadır, kendimden biliyorum), buz gibi geçen öğlenler ve tir tir titrediğimiz akşamları eğlenceli bir şekilde sımsıcak hale getirebiliriz. Bunun için birkaç seçeneğimiz mevcut tabii ki..

1. İşe Battaniyelerinizi alarak koyulabilirsiniz. Bir de film arşivinizi kurcalayıp şahane bir film buldunuz mu tamamdır. değmesinler keyfinize!

2. Tabii ki arkadaşlarınızla evde toplandığınızda oynayacağınız oyunları da düşünmek lazım. Favorim mi? Kesinlikle tabu!

3. Eve bolca bal, limon ve sebze depolayın bu arada. Hasta olmamak için vitamin şart!

4. Diyelim ki vitaminler için geç kaldınız ve kaptınız şifayı. Ateş düşürülmesine yardım eden ve sakinleştirici özelliği de bulunan kışın köşe başlarında şu misler gibi kokan kestaneden bolca tüketmeye çalışın.

5. Sıcak su torbası edinin. Yatağınızın ve ayaklarınızın sıcak kalmasını sağlayacak en yakın dostunuz o çünkü (bir kediş ya da köpişiniz yoksa tabi).

6. Her ihtimale karşı evde bir ısıtıcı bulundurun (Ya kaloriferler arızaya geçerse!)

7. Meyve suyu sıkacağı muhakkak mutfağınızın bir köşesinde bulunsun. En ihtiyacınız olan vitaminler meyvelerin içindedir. Yiyemiyorsanız sıkın.

8. Sevgilinizle geçireceğiniz romantik ve karlı günler için de mutlaka sıcak çikolatanız olsun yanına da zencefilli kurabiye tavsiyemdir(isteyenlere tarifini verebilirim).