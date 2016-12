Bu haftasonu İstanbul’da ne yapılmalı?

Malumunuz artık kış geldi. Ama 24 saat uyumayan şehir İstanbul, kar, kış dinlemez, etkinliklerden vazgeçmez. Bu haftasonu için, nettesin.com olarak sizlere birkaç önerimiz olacak.

KANYON

Kanyon, geçtiğimiz yıl misafirlerini “New York Sokakları”nda ağıramıştı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kanyon misafirlerine sürprizler yapmaya devam ediyor.

2017’yi beklerken sevdiklerine farklı hediye alternatif arayanları buluşturan “Hediye Pazarı”ndan, çocukluğuna dönmek ya da çocukluğunun tadını çıkarmak isteyenler için Atlı Karınca’ya, yılbaşı sofraları için farklı alternatifler bir arada sunulacağı “Yılbaşı Pazarı”ndan sihirli performanslarıyla misafirleri şaşırtacak sihirbaza kadar pek çok farklı seçenek Kanyon misafirlerini bekliyor. Her yıl binlerce ziyaretçinin katılımıyla gerçekleşen geleneksel Kanyon Büyük Yılbaşı Konseri’ nde ise bu yıl MFÖ, müzik severler ile buluşmaya hazırlanıyor.

Ayrıca bu yıl yılbaşı alışverişini Kanyon’dan yapan misafirler Aralık ayında her güne bir iPhone 7 kazanma fırsatı yakalıyor.

Kanyon Büyük Yılbaşı Konseri’nin Yıldızı MFÖ

Her yıl binlerce ziyaretçinin katılımıyla gerçekleşen geleneksel “Kanyon Büyük Yılbaşı Konseri”, bu yıl MFÖ’yü ağırlayacak. MFÖ’nin unutulmaz şarkılarının olacağı konserde en sevilen şarkılar Kanyon misafirleri ile birlikte seslendirilecek. Bir ay boyunca Kanyon’da esecek sihirli rüzgar MFÖ grubunun sahne alacağı 25 Aralık Pazar günü 18.00’de gerçekleşecek geleneksel “Kanyon Büyük Yılbaşı Konseri” ile esmeye devam edecek.

Atlı Karınca Kanyon’da!

2-23 Aralık tarihleri arasında Kanyon etkinlik alanında yer alan atlıkarınca ile çocukluğuna dönmek ya da çocukluğunun tadını çıkarmak isteyen tüm misafirler Sihirli Kış Kanyon’da keyfini Kanyon’da yaşayacak.

Sihir Evi Kanyon’da!

1-16 Aralık arasında etkinlik alanında günde iki defa sihrin kapılarının açılacağı Sihir Evinde misafirler sihirli bir dünyaya giriş yapacak.Hediye Pazarı Kanyon’da Kuruluyor

17-23 Aralık tarihleri arasında kurulacak “Hediye Pazarı Kanyon’da”datakıdan dekorasyona, kırtasiye malzemelerinden plaklara, oyuncaklardan tasarım ürünlerine kadar farklı yılbaşı hediye alternatifleri bir arada sunulacak.

NED’EN İSTANBUL SERGİSİ

Galeri İstanbul1881’de 31 Aralık’a kadar ücretsiz olarak gezilebilecek sergide sanatçı Ned Pamphilon’un, en yeni eserleri ile yakın çevresine ait Ned’en İstanbul sorusunun cevapları da yer alacak.