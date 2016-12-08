Dünya’nın ilk kafa nakli gerçekleşiyor!

Bir kafa naklinden çok beden nakli olarak tanımlanabilecek olan bu operasyon, bedeni sağlıklı yaşama imkan vermeyecek kadar hasarlı olan hastanın, kafası sabit kalırken, kaza sonucu ölmüş bir kişinin sağlıklı bedeni, hastanın kafasıyla birleşecek.

HASTA ALTI AY BOYUNCA SANAL GERÇEKLİK PROGRAMINA DAHİL EDİLECEK

Daha önce bedenini kullanamayan, tekerlekli sandalyeye bağlı olan hasta artık tüm fonksiyonları çalışan bir bedene sahip olabilecek. Ancak daha önce bedeniyle hiç yürümemiş, ayağa kalkmamış, ellerini kullanmamış, su içmek için bardak tutmamış bir hastaya tamamen sağlıklı bir beden verildiğinde, beynin bu bedeni nasıl kullanacağını anlayamama gibi bir riski var. Yani iki yabancının bir anda birbirlerine komut vererek ortak dinamikte buluşma aşamasındaki şaşırma durumu ortaya çıkacak

Bu öngörüye istinaden de hazırlanan özel bir sanal gerçeklik programı içinde, hasta 6 ay boyunca eğitime tabii tutulacak.

2017’de ilk kafa naklini yaşayacak olan Rus bilgisayar mühendisi Valery Spiridonov, ömrünü tekerlekli sandalyede geçirmişken, ölmeden önce sağlıklı bir bedene sahip olma şansını yakalamak için bu operasyona razı oldu ve şimdiden VR eğitimlerine başladı.

Eğer 2017’deki kafa nakli başarılı olursa bundan sonra ağır bedensel deformasyonları olan çok sayıda hasta için hayata tutunmak adına yeni bir umut doğacak.