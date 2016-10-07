E-Devlet sistemlerine Kredi Kartı, Havale ve Mobil Ödeme özellikleri geliyor

Hükümet, E-Devlet sistemlerine yeni özellikler kazandıracak güncellemeleri resmi gazetede yayınladı. Bu sayede bir çok kolay ödeme imkanı turkiye.gov.tr de olacak.

Türkiye’nin son zamanlarda ki en başarılı hatta belki de tek projesi olan E-Devlet son zamanlarda kendini update ederek kendini yeniliyor ve vatandaşların devlet dairelerinde sıra beklemekten kurtarmaya devam ediyor. E-Devlet sistemlerinin en büyük eksiği kredi kartı ve mobil ödeme eksiğiydi.

Sanıyorum yetkililer sesimize kulak vermiş ve resmi gazetede bu özellikleri içeren yeni güncelleme paketinin yolda olduğunu ilettiler. Yeni özellik sayesinde E-Devlet üzerinden Kredi Kartı, Havale ve Mobil Ödeme gibi ödeme imkanlarımız bulunacak.

E-Devletten yeni beklediğimiz özellik ise fatura ödeme konusunda yeni bir mekanizma geliştirmeleri. Bu yeni ödeme modelleri sayesinde kredi kartlarımız ile yada havale ödeme imkanız ile faturalarımızı tek sefer de kolaylıkla hatta belirli bir seviyedeki faturaları taksitlendirme yapabileceğimiz bir panel.